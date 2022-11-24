Подмосковье 24 ноября 2022, 16:58 Дополнительные средства на новые дороги и оснащение больниц выделят в Подмосковье в 2023 году

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Параметры бюджета Подмосковья на 2023 год скорректировали, чтобы обеспечить приоритетные задачи региона. Дополнительные средства направят на строительство дорог, оснащение больниц и ремонт объектов ЖКХ. Об этом сообщила глава Министерства экономики и финансов области Наталия Масленкина.

Изменения учли доходы области и безвозмездные поступления. Их приняли на заседании Мособлдумы.

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Доходы бюджета запланировали в объеме 841,4 миллиарда рублей с ростом на 51,9 миллиарда за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений. Расходы при этом увеличат на 65,5 миллиарда — до 945,6 миллиарда рублей. Дефицит составит 104,2 миллиарда.

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Налоговые и неналоговые доходы региона в 2022 году вырастут на 36,3 миллиарда рублей в основном за счет поступлений по НДФЛ, а также операций управления остатками средств на едином казначейском счете и акцизов на нефтепродукты.

Уточнили расходы за счет собственных средств бюджета на 19 государственных программ. Программные расходы выросли до 810,7 миллиарда рублей. Значительная часть изменений коснулась программы развития дорожно-транспортного комплекса — на нее дополнительно направят 37,6 миллиарда рублей. На здравоохранение дополнительно выделят 26,9 миллиарда, а на развитие инженерной инфраструктуры — 16,8 миллиарда.

В планах у Подмосковья потратить дополнительные средства на обновление автобусов, строительство дорог, закупку новой техники, а также обеспечить оснащение медучреждений и реконструировать объекты ЖКХ.

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