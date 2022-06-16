Дополнительные саженцы высадят в Подмосковье для восстановления густоты лесов

Специалисты подмосковных лесничеств ежегодно проверяют приживаемость сеянцев. Если она составила менее 85%, то взамен погибших высаживаются новые.

Дополнительные высадки необходимы для восстановления густоты лесов, рассказал зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов. Назначают дополнения после анализа участка. Используются те породы деревьев, которые уже были высажены. Процедуру уже провели на площади более 255 гектаров с начала сезона.

Председатель Комитета лесного хозяйства области Олег Баженов рассказал, что на приживаемость саженцев влияют разные факторы.

«Приживаемость лесных культур в среднем по Московской области составляет 92%. На этот процесс могут влиять многие факторы — засушливое лето и долгое отсутствие дождей, либо наоборот, заболачивание почвы из-за обилия осадков, пожары, болезни леса. Специалисты лесничеств проводят обследование посадок и назначают дополнения лесных культур там, где это необходимо», — пояснил Баженов.