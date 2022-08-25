Дополнительные программы для детей с особенностями развития открыли в трех школах Подмосковья

Дополнительные образовательные программы действуют для детей с особенностями развития в Подмосковье. На их обучение в этом году выделили 4,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили в Мособлдуме.

Федеральный проект «Современная школа» действует в регионе третий год. Одно из его направлений — поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова рассказала, что в этом году в проект вошли три школы — в Истре, Кашире и Талдоме с охватом 370 учеников.

«Благодаря программе ребята могут обучиться не только швейному, слесарному или поварскому делу, но и гончарному, строительному, агропромышленному», — рассказала она.

Всего в области 87 тысяч детей с особенностями развития, 23 тысячи из них имеют инвалидность. Им помогают в 941 школе и в 729 детских садах. Самединова добавила, что на дому обучаются свыше 8,6 тысячи ребят. Также в Подмосковье действуют 63 коррекционные школы и 38 школ-интернатов.

«Воспитанники школ-интернатов обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем. В школах же дети с ограниченными возможностями здоровья получают бесплатное двухразовое питание», — подчеркнула она.

Родители детей с особенностями могут получить консультацию на портале «Счастливая семья».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в школах Подмосковья начнут еженедельно проводить линейки с поднятием флага и прослушиванием гимна России.