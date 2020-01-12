Дополнительные поезда запустят на участке Москва — Мытищи с 13 января после завершения строительства пятого пути. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Завершилось строительство пятого главного пути на участке Москва-Пассажирская-Ярославская — Мытищи. Это позволит с 13 января по рабочим дням запустить дополнительные поезда между Москвой и станциями Мытищи, Болшево, Монино и Сергиев Посад. На участке начнут курсировать 27 дополнительных пригородных поездов, из которых шесть составов — экспрессы.

Также у 26 электричек изменится количество и порядок проследования остановок. Например, нескольким электропоездам из Александрова, Сергиева Посада, Красноармейска, Монина, Фрязева, Пушкино и Мытищ назначена дополнительная остановка на станции Северянин. Там можно пересесть на станцию Ростокино МЦК.

Масштабная программа «РЖД» по модернизации Ярославского направления предусматривает также строительство четвертого главного пути на участке Мытищи — Пушкино и третьего пути на участке Мытищи — Болшево. Строительство последнего участка планируется завершить в третьем квартале 2020 года.

Запуск пятого главного пути — это второй этап программы комплексного развития центрального транспортного узла, которую совместно реализуют правительство РФ, правительство Московской области, правительство Москвы, ОАО «РЖД».

В районе Ярославского вокзала удлинили на 25 метров путепровод, что позволило создать пространство для укладки под мостом дополнительного пятого главного пути. В 2016 году был реконструирован путепровод МЦК, проходящий над путями Ярославского направления, что позволило проводить работы по развитию линии без влияния на движение «Ласточек».

Работы на Ярославском направлении начались в 2013 году. За семь лет было построено 46 километров железнодорожных путей, в том числе восемь железнодорожных мостов и путепроводов. При этом реконструировали почти 16 километров существующих железнодорожных линий. Для пассажиров построили шесть новых платформ на станциях Москва — Ярославская, Лосиноостровская, Перловская, Тайнинская, Строитель, Челюскинская. Также реконструировали четыре платформы на станциях Маленковская, Тарасовская, Клязьма и Мамонтовкая. Кроме того, построили и отремонтировали восемь пешеходных мостов и семь тоннелей.

Этот комплекс работ значительно повысит пропускную способность железной дороги и обеспечит возможность запуска МЦД-5 от Пушкино до Домодедова. Он соединит Ярославское и Павелецкое направления. Запуск МЦД-5 улучшит транспортное обслуживание для 2,4 миллиона жителей Москвы и Московской области.