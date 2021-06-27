Дополнительные партии вакцин от ковида поставят в Подмосковье на следующей неделе

Подмосковье получит еще 200 тысяч доз вакцин от коронавируса в среду, 30 июня. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Ночью получили 50 тысяч [доз] вакцин, сегодня еще 60 тысяч, в среду получим 200 тысяч. Я уверен, что абсолютное большинство уже понимает, что без вакцины дело — швах», — заявил глава региона.

Воробьев напомнил, что прививку от SARS-CoV-2 можно сделать в поликлиниках Подмосковья, выездных пунктах в торговых центрах, СНТ, клубах «Активное долголетие».

Из-за обострения ситуации Московская область одной из первых в стране ввела новые ковидные ограничения. Регион находится в первой тройке лидеров по числу ежесуточно выявляемых случаев ковида. По данным оперштаба, с марта прошлого года в Подмосковье зафиксировали 303 795 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 умерли 6439 человек.