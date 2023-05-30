Подмосковье 30 мая 2023, 16:37 Дополнительные остановки общественного транспорта появятся на маршруте № 9 в Балашихе

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Жители Балашихи попросили главу округа сделать дополнительные остановки в микрорайоне Никольско-Архангельский. Автобусы начнут следовать по обновленному маршруту № 9 этим летом.

Жители микрорайона Никольско-Архангельский обсудили касающиеся общественного транспорта вопросы на приеме главы городского округа Балашиха Сергея Юрова. Горожане попросили сделать дополнительные остановки на маршруте № 9.

Автобусы начнут заезжать на новый остановочный пункт «Баландина, 9» уже в июне. Теперь от железнодорожной станции Никольское будет комфортнее добираться до образовательных учреждений и поликлиники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что 1,3 тысячи новых автобусов запустят в регионе в этом году.

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