Подмосковье 21 марта 2024, 15:39 Дополнительные окна приема откроют в МФЦ на улице Ленина в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Офис «Мои документы» на улице Ленина в Лобне расширят за счет открытия новых окон. Это необходимо в связи с закрытием МФЦ в микрорайоне Красная Поляна.

Глава городского округа Лобня Анна Кротова обсудила закрытие МФЦ в Красной Поляне с жителями микрорайона. Сегодня в местный офис в среднем обращаются всего 20 человек в день. Более половины из них — жители соседних муниципалитетов.

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«Филиал в микрорайоне на данный момент работает с низкой загрузкой. В центре — три окна, средняя нагрузка на одно окно — 15 обращений. При том, что в большом офисе на улице Ленина норма — 28 обращений в одно окно и среднее время ожидания две минуты 40 секунд», — рассказала Анна Владимировна.

Отметим, что здание центра в Красной Поляне не соответствует общероссийскому стандарту. Отремонтировать его силами администрации невозможно, так как помещение арендуют у частного лица.

«Мы расширяем офис на улице Ленина, 21, открываем в нем дополнительные окна, проведем ремонт как помещения, так и техники. В планах — новый пандус для маломобильных граждан, система кондиционирования и много другое», — добавила глава округа.

Однако для удобства жителей микрорайона специалисты МФЦ будут проводит выездные приемы в Красной Поляне два раза в месяц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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