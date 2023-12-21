21 декабря 2023, 09:32
Дополнительные мусоровозы вывели на работу в Подмосковье
Министерство ЖКХ Подмосковья сообщило о вводе дополнительных машин для вывоза ТКО в регионе. Резервные грузовики уже работают в Химках, Красногорске и Одинцове.
В городском округе Химки на линию вышли 10 резервных мусоровозов, в Красногорске — четыре, в Одинцове — пять. В ближайшие дни для вывоза ТКО привлекут еще 25 дополнительных машин. Аналогичные меры принимаются и в других муниципалитетах Московской области.
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Резервные мусоровозы позволят улучшить сложившуюся ситуацию с вывозом твердых коммунальных отходов и войти в системный график.
Жители Московской области могут обращаться по вопросу вывоза ТКО на горячие линии региональных операторов или в чат-бот.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он назвал тему «чувствительной и важной».
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