Подмосковье 21 февраля 2024, 19:27 Дополнительные мусорные контейнеры установили на 17 площадках в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Вывоз твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок обсудили на оперативном совещании администрации в Мытищах. На 17 контейнерных площадках городского округа установили дополнительные мусорные баки, а также увеличили вывоз отходов до двух раз в сутки.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи

У регионального оператора имеется вся необходимая техника для вывоза мусора. Уборка твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов осуществляется в соответствии с установленным графиком в полном объеме.

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Однако тема вывоза мусора остается острой для муниципалитета. За прошлую неделю зафиксирован 31 случай невывоза мусора. Основные причины — заблокированные дворы, неочищенные проезды и отсутствие мусоровозов.

Для решения этой проблемы были приняты следующие меры:

— водители мусоровозов связываются с ответственными лицами за коммунальное хозяйство для проверки контейнерных площадок на доступность для вывоза отходов;

— в случае возможной блокировки дворов уборщики выносят контейнеры и помогают загрузить отходы в мусоровоз;

— на 17 контейнерных площадках установлены дополнительные контейнеры, а также увеличен вывоз отходов до двух раз в сутки;

— с января 2024 года введены изменения в правилах, чтобы обеспечить своевременный доступ к контейнерным площадкам. Были установлены знаки, запрещающие парковку на определенных участках.

Дополнительно на совещании запланировали разработать проект организации дорожного движения еще на 10 дворовых территориях для беспрепятственного вывоза отходов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в Подмосковье провели работы по благоустройству 59 общественных территорий.

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