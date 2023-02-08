Подмосковье 08 февраля 2023, 20:39 Дополнительные меры поддержки участников СВО и их семей рассмотрят в Мособлдуме

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На ближайшем заседании 9 февраля депутаты Московской областной думы рассмотрят законопроекты о мерах поддержки участников спецоперации и их семей. В их число попали бесплатная реабилитация после ранений и психологическая помощь.

«Отмечу, что по вопросам расширения этих льгот мы получили большое количество обращений на встречах с жителями Подмосковья, чьи мужья, отцы и братья выполняют сегодня свой воинский долг», — заявил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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Так, парламентарии обсудят бесплатную реабилитацию бойцов после ранений. Восстановить здоровье участники СВО смогут в центре социально-медицинской реабилитации ветеранов боевых действий и инвалидов «Ясенки». Сейчас учреждение оснащают необходимым оборудованием. Центр способен принимать до двух тысяч человек в год. Военнослужащие смогут пройти восемь программ и 90 процедур оздоровления.

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Также депутаты рассмотрят законопроект о предоставлении бесплатной психологической помощи участникам СВО. Согласно документу, ее можно будет получить по телефону, на дому или в центрах соцобслуживания.

«Мы планируем освободить граждан, призванных на военную службу по мобилизации, и добровольцев от уплаты транспортного налога на принадлежащие им транспортные средства», — добавил Игорь Брынцалов.

Спикер Мособлдумы заверил, что парламентарии готовят и другие законопроекты, которые коснутся участников СВО и их семей.

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