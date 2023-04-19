Подмосковье 19 апреля 2023, 09:22 Дополнительные меры поддержки медиков утвердили в Балашихе

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Депутаты Балашихи утвердили дополнительные меры поддержки медиков. Новые специалисты при устройстве на работу будут получать единоразовую выплату в размере 200 тысяч рублей без учета налогов.

Дополнительная выплата предусмотрена при условии трехмесячной стажировки и трудоустройстве на два года. На эти цели из городского бюджета будет выделено 16,5 миллиона рублей.

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«Эта мера необходима, чтобы сохранить потенциал, который есть, и привлечь специалистов к трудоустройству в муниципальные учреждения здравоохранения. Для молодых медиков это станет хорошим подспорьем», — рассказала начальник управления социальной политики администрации Балашихи Елена Щипанова.

Сегодня в Балашихинской областной больнице не хватает 149 специалистов. Планируется, что этот дефицит восполнят в ближайшие три года. Так, в 2023 году на работу в округ привлекут 72 врача. Особенно востребованы специальности участковых терапевтов и педиатров, детских хирургов и травматологов.

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