Дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса разработают в Подмосковье

«Сегодня мы используем все имеющиеся у нас ресурсы для глубокого изучения ситуации и оказания экстренной помощи бизнесменам, нуждающимся в конкретной помощи или консультациях. Аппарат уполномоченного превратился в дистанционный штаб, в который стекается информация как от предпринимателей напрямую, так из 37 общественных приемных, действующих в 49 городских округах Подмосковья. Общаемся с предпринимателями и по телефону, и по электронной почте, и в социальных сетях. Наши представители включены в состав оперативных штабов при главах муниципальных образований. В настоящее время проводим опрос предпринимателей, просим называть отрасль и самые актуальные проблемы, с которыми они сегодня сталкиваются», — сообщил Владимир Головнев.

Бизнес-омбудсмен уточнил, что на основе опросов и поступающих заявлений разработаны предложения о дополнительных мерах поддержки МСП, которые планируется предоставить в региональное правительство.

Наиболее часто предприниматели нуждаются сегодня в разъяснении и помощи по следующим вопросам: какие предприятия могут рассчитывать на государственную поддержку, как правильно подать и оформить документы, как сохранить сотрудников и их рабочие места.

«Важно помнить, что любые ограничения должны компенсироваться равноценными мерами поддержки. Например, закрытие непродовольственных магазинов и торговых центров без соответствующей поддержки приведет к полнейшему краху этих предприятий. Также важно помнить, что в случае ухудшения ситуации с пандемией ограничение на передвижение не позволит, например, фермерам сохранить поголовье, вырастить и реализовать урожай сельхозпродукции. Поэтому все предложения должны быть направлены на то, чтобы дать возможность предприятиям всех сегментов малого и среднего бизнеса „встать на паузу“ максимально комфортно, насколько позволяет эпидемиологическая обстановка, в течение как минимум шести месяцев, чтобы выйти из этой паузы живыми и здоровыми», — пояснил подмосковный бизнес-омбудсмен.

Более 80% опрошенных бизнесменов считают, что главная проблема сегодня — это чрезвычайно резкое падение покупательского спроса. На втором месте в топе проблемных вопросов проблема убыточности компаний в следующем налоговом периоде. Предприниматели также часто упоминают проблему с оплатой арендных и коммунальных платежей, срыв договорных обязательств, рост стоимости или ограничение по объемам импортного сырья и оборудования.

«Подготовленные нами предложения по дополнительным мерам поддержки регионального малого и среднего предпринимательства будут озвучены 9 апреля на совещании, которое проведет полномочный представитель президента РФ в ЦФО, и будут направлены в правительство Московской области», — уточнил Владимир Головнев.

Напомним, выступая с обращением к гражданам 8 апреля, Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Центральному банку подготовить пакет дополнительных мер по поддержке бизнеса и граждан. Президент подчеркнул, что данные предложения должны позволить предпринимателям сохранять занятость и доходы своих сотрудников.