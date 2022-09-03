Подмосковье 03 сентября 2022, 23:08 Поделиться Telegram

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Viber Дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения в дни сдачи ГИА введут в Подмосковье Мособлэнерго введет дополнительные меры для надежного электроснабжения в дни сдачи ГИА Министерство энергетики Московской области

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Мособлэнерго вводит дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения 45 учебных заведений в дни сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА) по программам общего среднего образования, в том числе ЕГЭ, в Подмосковье. Это сделано по поручению регионального министерства энергетики.

По словам министра энергетики Подмосковья Александра Самарина, в период проведения экзаменов с пятого по 24 сентября отменят все ремонтные работы на объектах компании, которая снабжает электроэнергией школы и пункты приема экзаменов.

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Мособлэнерго предприняло необходимые меры по недопущению отключений в сети. В частности, проведен дополнительный осмотр линий электропередачи и подстанционного оборудования, сформированы и проинструктированы дежурные выездные бригады, к оперативному реагированию подготовлены передвижные дизельные электростанции.

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Кроме того, предприняты дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности электросетевых объектов. В случае технологического нарушения для минимизации времени восстановления электроснабжения организован график дежурств оперативно-выездных бригад и передвижных дизельных электростанций в непосредственной близости от учебных заведений.

«Одна из главных задач энергетиков в дни проведения экзаменов — не допустить обесточивания в классах и отключения камер видеонаблюдения, фиксирующих весь экзаменационный процесс», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Для обеспечения надежного электроснабжения школ региона необходимые меры предприняли все филиалы Мособлэнерго.

Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего образования в Подмосковье продлится в течение двух недель, напомнили в министерстве энергетики региона. Первые экзамены пройдут 5 сентября по математике, 8 сентября по русскому языку, 12 сентября по истории, биологии, физике, географии, 15 сентября выпускникам предстоит сдать обществознание, иностранные языки, литературу, химию, информатику и ИКТ.

Все новости Министерства энергетики Московской области можно узнать на сайте и в Telegram-канале ведомства.

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