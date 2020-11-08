Дополнительные машины для вывоза мусора прибыли в Подольск

С начала ноября возросло количество жалоб местных жителей на несвоевременный вывоз мусора. Первого числа месяца в графике вывоза твердых бытовых отходов регионального оператора ООО «МСК-НТ» случился сбой. На изменения повлияла высокая заболеваемость среди работников экипажей спецтехники. По этой причине образовались навалы мусора. Чтобы устранить проблему, округ привлек дополнительный транспорт.

«Для помощи региональному оператору привлечены дополнительные единицы техники работающих в округе предприятий и ГКУ Московской области „МосАВС“. Обслуживающие жилфонд управляющие компании оказывают содействие в погрузке образовавшихся навалов», — рассказал Пестов.

Ранее региональный оператор получил задание в кратчайшие сроки ликвидировать навалы. Сейчас на территории округа работает 34 единицы мусоровывозящей техники, в том числе девять дополнительных машин.

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