Дополнительные льготы введут для жителей Подмосковья с 1 марта

Россияне смогут с 1 марта начать пользоваться новыми льготами и возможностями. Жителям Подмосковья разрешат оплачивать услуги по газификации деньгами из регионального маткапитала, а фермерам — строить капитальные дома на сельхозземлях.

Подмосковные жители с 1 марта смогут использовать маткапитал для газификации своих домов. Если в населенном пункте уже есть магистральный газопровод, а дом официально зарегистрирован, то газ до участка проведут бесплатно. Еще с 1 марта многодетные семьи смогут получить компенсационные выплаты.

«Семьи, имеющие сертификат на региональный материнский капитал и воспитывающие четырех и более детей, а также троих, но при условии, что третий был рожден или усыновлен в период с 1 января 2021 года до 31 декабря 2023 года, получат две компенсационные выплаты», — пояснял председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Выплаты составят по 50 тысяч рублей в 2022 и 2023 годах. Также с марта начнут действовать изменения, внесенные в Земельный кодекс. Согласно документу, фермеры смогут строить капитальные жилые дома на землях сельскохозяйственного назначения. При этом каждый регион будет индивидуально составлять список таких участков.