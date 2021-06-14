Дополнительные контейнеры для мусора установят в подмосковных СНТ летом

В Московской области особое внимание уделяют обращениям и просьбам жителей. Отслеживать нужды помогает портал «Добродел» и ЦУР. Сейчас дачники Подмосковья активно просят добавить контейнеры в СНТ. Эти обращения уже обрабатывают, заявил в эфире канала «Россия 1» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Установкой дополнительных мусорных контейнеров в Подмосковье занимаются региональные операторы. Они узнают о необходимости от жителей через портал «Добродел».

«Каждый день начинаем не с абстрактных планов работы, а конкретно с обращений, жалоб в социальных сетях, в „Добродел“ и на основании этих данных уже принимаем решения», — пояснил Воробьев.

Он добавил, что региональные операторы оперативно реагируют на запросы жителей. Они докупают необходимую технику и устанавливают новые контейнерные площадки в садовых товариществах.

Жителям Московской области напомнили, что для того чтобы из СНТ вовремя вывозили отходы, нужно заключить договор с оператором. Более 320 товариществ не сделали этого до сих пор.