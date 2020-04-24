«Чтобы не остались одни». Больных COVID-19 в нетяжелой форме по желанию будут лечить в санаториях Подмосковья

Для больных СOVID-19, которые находятся в удовлетворительном состоянии, но настаивают на госпитализации, нужно подготовить дополнительные койки — на базах санаториев или гостиниц региона. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что каждый глава должен «внимательно рассмотреть» возможность размещения дополнительных коек на базе санатория, гостиницы или другого приспособленного места. Они необходимы для долечивания пациентов, а также содержания тех, у кого болезнь протекает в легкой форме.

Бывает так, что человек — в силу возраста или определенных обстоятельств — боится находиться дома один, и, даже если нет жестких, критичных симптомов, просит о госпитализации Андрей Воробьев.

«Для этого существует мировая и наша практика, которая предполагает наблюдение врачами пациентов рядом с оснащенными инфекционными клиниками», — пояснил губернатор Московской области.

Он отметил, что уже дал поручения ряду глав городских округов региона — они должны оперативно подготовить и рассмотреть размещение удовлетворительных пациентов на таких койках.

По последней информации, в регионе зафиксировали 7889 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции, из них — 611 человек заболели COVID-19 за последние сутки. Всего в регионе погибли 66 пациентов с подтвержденным диагнозом, еще 262 — вылечились.