«Чтобы не остались одни». Больных COVID-19 в нетяжелой форме по желанию будут лечить в санаториях Подмосковья
Он подчеркнул, что каждый глава должен «внимательно рассмотреть» возможность размещения дополнительных коек на базе санатория, гостиницы или другого приспособленного места. Они необходимы для долечивания пациентов, а также содержания тех, у кого болезнь протекает в легкой форме.
Бывает так, что человек — в силу возраста или определенных обстоятельств — боится находиться дома один, и, даже если нет жестких, критичных симптомов, просит о госпитализацииАндрей Воробьев.
«Для этого существует мировая и наша практика, которая предполагает наблюдение врачами пациентов рядом с оснащенными инфекционными клиниками», — пояснил губернатор Московской области.
Он отметил, что уже дал поручения ряду глав городских округов региона — они должны оперативно подготовить и рассмотреть размещение удовлетворительных пациентов на таких койках.
По последней информации, в регионе зафиксировали 7889 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции, из них — 611 человек заболели COVID-19 за последние сутки. Всего в регионе погибли 66 пациентов с подтвержденным диагнозом, еще 262 — вылечились.