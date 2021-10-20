Дополнительные койки для пациентов с ковидом развернут в Подмосковье

Число заразившихся коронавирусом в Подмосковье растет. К тому же хлопот доставляет и рост заболевших гриппом. На фоне этого было решено развернуть в области дополнительные койки. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Андрея Воробьева.

«Вакцинация — единственный способ защитить себя и окружающих от опасного вируса, выработать коллективный иммунитет. По статистике — из 100 человек, сделавших прививку от ковида, лишь один попадает на больничную койку. Сейчас в Подмосковье привиты более 3,7 миллиона жителей», — заявил губернатор.

Воробьев назвал цифры по выявлению ковида рекордными. Сейчас, помимо коронавируса, еще и пик заболеваний ОРВИ. На прошлой неделе в поликлиники пришло около 210 тысяч человек с такими симптомами.

«Большая нагрузка на систему здравоохранения, мы дополнительно разворачиваем койки. К сожалению, в очередной раз должны сказать, что все те, кто не привит и в возрасте 60+, рискуют жизнью очень сильно. Именно они в основном находятся и на койках, и на ИВЛ», — уточнил он.

Вакцинированные, по его словам, в абсолютном большинстве случаев переносят заболевание в более легкой форме. Поэтому сейчас перед властями стоит задача — безустанно говорить о том, что прививка спасает жизнь.

В Подмосковье ежедневно выявляют 2,5-3 тысячи новых случаев коронавируса, врачи госпитализируют по 900 человек в сутки. На ИВЛ находятся около 450 пациентов. На фоне этого в области разворачивают дополнительные койки, сейчас их уже порядка 11 тысяч.

Помимо этого, губернатор поручил усилить контроль за наличием кислорода в ковидных госпиталях. Для области нужно 100 тонн ежедневно. Также в Подмосковье развернуты свыше 360 пунктов вакцинации. Записаться на прививку можно в поликлинике, через федеральный портал госуслуг gosuslugi.ru и региональный uslugi.mosreg.ru, а также по телефону 122.