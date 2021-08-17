Дополнительные электрички будут курсировать в Подмосковье во время форума «Армия»

Посетители форума «Армия» в Кубинке смогут добраться до него на электричках. Для удобства пассажиров рейсов будет на 56 больше, чем обычно. Дополнительные поезда запустят на Белорусском и Киевском направлениях.

Международный форум «Армия» пройдет в Кубинке с 22 по 28 августа. Десятки дополнительных рейсов на эти дни поставит Центральная пригородная пассажирская компания.

Вместе с тем ЦППК увеличит число точек продажи билетов на станциях Беговая, Кубинка-1, Голицыно, Белорусском вокзале.

Новые рейсы

Для удобства пассажиров 16 дополнительных рейсов появится на Белорусском направлении железной дороги и еще 40 — на Киевском. А для 15 электричек продлят маршруты следования.

На Белорусском направлении:

• 26 и 27 августа поставят по одному дополнительному рейсу;

• 28 августа назначат 14 рейсов и продлят девять маршрутов.

На Киевском направлении:

• с 23 по 27 августа, с 30 августа по 3 сентября поставят четыре новых рейса на каждый день.

Гости форума смогут доехать до станций Голицыно, Кубинка-1, Селятино и далее добраться до мест проведения форума на автобусах.