Дополнительные экскурсии стали доступны для 8 тысяч подмосковных пенсионеров

В Московской области появились дополнительные экскурсии для участников клуба «Активное долголетие». До конца года их смогут посетить восемь тысяч пенсионеров. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по туризму Подмосковья.

Новые дополнительные экскурсии запустили в Московской области для пенсионеров. Уже более 23 тысяч членов клуба «Активное долголетие» осмотрели самые популярные достопримечательности региона с начала года.

Чаще всего пенсионеры предпочитают ездить в Коломенский кремль, Ново-Иерусалимский монастырь, парк «Патриот», Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и Владычный монастырь.

Сейчас в клубе «Активное долголетие» уже более 68 тысяч участников.