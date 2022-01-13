Дополнительные автобусы запустят в пяти округах Подмосковья

Для удобства жителей Подмосковья уже в январе на линии выйдут 250 дополнительных автобусов. Об этом сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова. Автобусы будут запущены в Домодедово, Лобне, Власихе, Люберцах и Ленинском. Об этом сообщили в Instagram пресс-службы губернатора региона Андрея Воробьева.

«До конца января на маршруты в Домодедово выйдут 50 новых автобусов большого класса марки «Лотос». Поставка скоро начнется. Транспортные средства оснащены всем необходимым для комфортных поездок пассажиров, в том числе — аппарелью для колясок, местами для маломобильных пассажиров, кондиционерами, системой информирования со светодиодным табло, usb-розетками, — рассказала замминистра.

Она также уточнила, что еще 200 автобусов большого класса, особо большого и среднего Подмосковью передала Москва.

«Выход этих транспортных средств на маршруты будет обеспечен максимально быстро», — пообещала Анна Кротова.

Замминистра рассказала, что в Домодедове в праздничные дни на остановках возникли очереди из-за несвоевременной поставки автобусов новому перевозчику. В настоящее время в автопаркам уже передали 16 автобусов, вскоре они выйдут на маршруты. Всего в Подмосковье выявили 27 «горячих» точек, где наблюдаются проблемы с транспортом. Там установили видеокамеры, подключенные к «Безопасному региону», выставили дежурных. Вся информация оперативно поступает в ЦУР.

Также замминистра сообщила, что в 2022 году обновят около сотни остановок.