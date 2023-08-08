Подмосковье 08 августа 2023, 13:01 Дополнительные автобусы запустят в микрорайоне Никольско-Архангельском в Балашихе Пресс-служба администрации г.о. Балашиха

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Дополнительные укороченные рейсы запустят на маршруте № 9к в микрорайоне Никольско-Архангельском в Балашихе. Курсировать автобусы начнут с 28 августа.

Всего добавят два автобуса малого класса. Интервал движения составит 10-15 минут. Транспорт будет курсировать по маршруту: платформа Никольское — 3-я линия — 7-я линия — 11-я линия — улица Баландина, 9.

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Остальные автобусы № 9к будут работать по прежней схеме без заезда на улицу Баландина. Расписание движения разместят на остановках.

На маршруте можно будет пользоваться социальной картой и картой учащегося Московской области, а также «Стрелкой». Если терминал не работает, то проезд будет бесплатный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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