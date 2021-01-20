Дополнительные автобусы вышли на маршруты у ЖК «Пригород Лесное» в Подмосковье

Девять дополнительных автобусов выйдут на маршруты у жилого комплекса «Пригород Лесное» в Ленинском округе. Это уменьшит время ожидания для жителей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Два дополнительных автобуса большого класса направили 19 января на маршрут № 367. Еще семь автобусов малого класса появится 21 января. Всего на маршруте будут работать 22 автобуса в час пик и 20 — в межпиковое время.

Благодаря новым автобусам сократятся очереди на посадку и время ожидания транспорта. Основной причиной возникновения очередей стали снегопады и ДТП.

20 января на Володарском шоссе фура перекрыла полосу в сторону Молоково. Из-за этого возникли пробки. Несмотря на это все автобусы вышли на маршрут, но ходили по фактическому расписанию, потому что не успевали разворачиваться и производить посадку.

Осложняют ситуацию неправильно припаркованные автомобили. Поэтому ночью в жилой комплекс направят эвакуаторы. Также с 21 января изменится режим работы светофора: на выезде из ЖК в пиковое время фаза движения транспорта увеличится до 26 секунд.

Чтобы улучшить транспортную ситуацию в районе жилого комплекса, уже запланирована реконструкция Каширского и Володарского шоссе. Сейчас разрабатывается необходимая документация. Реконструкцию Володарского шоссе планируется выполнить в 2021–2022 годах.