Подмосковье 19 января 2024, 12:26 Дополнительные автобусы появилась на маршрутах в пяти микрорайонах Балашихи с начала года Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Новые автобусы запустили на маршрутах в Балашихе с начала года. Они обслуживают пять микрорайонов города: Железнодорожный, Керамик, Ольгино, Павлино и Саввино.

Вопрос улучшения качества работы общественного транспорта обсудили на встрече с жителями первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Сергей Смирнов и глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

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Также на повестке было изменение номеров некоторых рейсов и возможность передачи в подчинение региона маршрута № 1179, который курсирует между станциями Некрасовка и Железнодорожная.

«Мы ежедневно фиксируем все обращения жителей, в том числе и в Балашихе. Например, одна из просьб касалась продления существующего маршрута, чтобы завести его вглубь частного сектора в Темниково. Постараемся проработать это обращение, возможно, потребуется ввести одностороннее движение и расширить дорогу», — сообщил Сергей Смирнов.

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха Пресс-служба администрации городского округа Балашиха Пресс-служба администрации городского округа Балашиха Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Обсудили и запуск дополнительных рейсов в микрорайонах округа. Так, два новых автобуса начали работу на маршруте № 9, который следует от станции Железнодорожная до Павлино. Еще четыре автобуса добавили на маршруте № 12, который курсирует от станции Железнодорожная в микрорайон Ольгино. Также увеличили количество техники на маршрутах № 1, № 4, № 7, № 10 и № 30к.

Каждый вторник и четверг в 19:00 в микрорайоне Железнодорожный работает комиссия. Жители могут обратиться в эти дни к заместителю главы администрации городского округа Балашиха Алексею Ковалеву с предложениями по корректировке маршрутов.

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