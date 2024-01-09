Подмосковье 09 января 2024, 10:43 Дополнительную технику привлекли в Красногорске для вывоза мусора ГКУ МО "МОС АВС"

Читать 360tv в

Специалисты аварийно-восстановительной службы «МОС АВС» помогают с вывозом мусора в Красногорске, на территории действия Рузского регионального оператора. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

Для вывоза мусора привлекли дополнительную технику, которую предоставила аварийно-восстановительная служба Подмосковья. За прошлые сутки коммунальщики помогли собрать четыре контейнера твердых коммунальных отходов общей массой более 10 тонн. Для обеспечения работ используется мобильная гостиница с электрообогревом.

Реклама

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».