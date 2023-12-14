Подмосковье 14 декабря 2023, 00:06 Дополнительную схему движения маршрута № 376к до станции МЦД Раменское запустят в Шатуре Минтранс Подмосковья

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С 16 декабря в Шатуре введут дополнительную схему движения на маршруте № 376к «Рошаль — м. Котельники». Пассажиры смогут доехать до станции МЦД «Раменское», сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Первый рейс будет отправляться от остановки «а/в Рошаль» в 3:35, последний от станции МЦД «Раменское» — в 13:00.

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«Дополнительно сообщаем, что на основной схеме движения также изменится расписание следования автобусов. Первый рейс от „а/в Рошаль“ до метро будет отправляться в 2:45, а последний от м. „Котельники“ в 22:35», — уточнили в ведомстве.

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