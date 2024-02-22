Подмосковье 22 февраля 2024, 15:30 Дополнительная схема маршрута № 484 заработала в Химках Unsplash

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Дополнительная схема движения начала работать на маршруте № 484 в Химках. Она проходит от улицы Германа Титова до станции метро «Планерная». В региональном Минтрансе уточнили, что запуск схемы движения позволил сделать проезд для жителей ЖК «Солнечная система» и «Две столицы» более комфортным.

На новой схеме движения курсируют четыре автобуса — в сутки они совершают около 60 рейсов. Первый отправляется в 06:00, а последний рейс — в 21:15.

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Напомним, оплатить проезд можно с помощью банковских или транспортных карт «Стрелка» и «Тройка».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.

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