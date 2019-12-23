Допофис МФЦ открылся в Серпухове. Теперь все вопросы можно решить в одном месте

Еще один дополнительный офис МФЦ открылся в Серпухове. Для удобства жителей здесь работает сразу три окна и есть четыре рабочих места для самостоятельного оформления документов на портале госуслуг. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В торговом центре «Атлас» в Серпухове сегодня многолюдно. Жители муниципалитета, а особенно поселений, с нетерпением ждали открытия нового дополнительного офиса МФЦ. Его главное преимущество — расположение. Он находится в шаговой доступности от железнодорожного вокзала, куда приезжает весь общественный транспорт.

«Первый вопрос — это доступность. Торговый центр располагается рядом с вокзалом. Больше 300 квадратных метров нового МФЦ позволят чувствовать себя более комфортно и пользоваться услугами в более современных условиях», — сказала директор многофункционального центра Татьяна Давыдова.

В свою очередь, глава городского округа Серпухов Юлия Купецкая поздравила руководство МФЦ с открытием нового офиса и пожелала коллективу плодотворной работы и качественного предоставления государственных и муниципальных услуг населению.

Источник фото: администрация городского округа Серпухов

Ранее жителям поселений приходилось добираться в МФЦ с пересадками в поселок Большевик. Теперь жители смогут доехать без проблем, чтобы решить свои вопросы. Среди первых клиентов — Ольга Сиваева из поселка Пограничный.

«Сегодня я приехала, чтобы узнать о социальных выплатах. Раньше мне пришлось бы на двух автобусах ехать в Большевик. Сейчас все намного проще и удобнее. Хочется сказать спасибо за то, что администрация откликается на просьбы жителей», — отметила Ольга Сиваева.

Это уже шестой дополнительный офис в городском округе. В нем предусмотрены три окна для оказания государственных и муниципальных услуг и четыре рабочих места для самостоятельного оформления документов на портале госуслуг, каждое из которых для удобства оборудовано камерой.

Здесь жители смогут получить все услуги, кроме выдачи российского паспорта, загранпаспорта, водительского удостоверения, прописки и выписки.

Источник фото: администрация городского округа Серпухов

Житель Серпухова Михаил Лобанов уверен, что новый допофис значительно облегчит жизнь горожанам: «Я живу в соседнем доме. Думаю, что офис однозначно будет пользоваться спросом и не будет пустовать».

Серпуховчанке Анне Поляковой ехать до нового офиса МФЦ буквально две остановки. Сегодня она пришла узнать подробную информацию о материнском капитале.

«Мы все сталкиваемся с вопросами оформления документов. У жителей всего много вопросов, в которых самому разобраться сложно. Девушки работают очень приятные — все объяснили, разъяснили. Будем собирать документы», — поделилась Анна Полякова.

Источник фото: администрация городского округа Серпухов

В новом офисе также установлен терминал для оплаты госпошлин и штрафов. Пока МФЦ занимает площадь в 350 м². При необходимости и большом потоке клиентов — площадь увеличат. Новый дополнительный офис будет работать ежедневно с 8:00 до 20:00, кроме воскресенья.

Московская область является пилотной территорией по внедрению новой концепции деятельности МФЦ. Ежегодно в офисы «Мои документы» обращаются 22 миллиона граждан. Региональная сеть МФЦ насчитывает 125 офисов, 252 территориально обособленных структурных подразделения, что суммарно составляет 1994 окна приема заявителей. За последние 7 лет количество оказываемых услуг в МФЦ увеличилось с 24 до 326, из них 260 можно получить по экстерриториальному признаку.