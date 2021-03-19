Допобразование по 45 направлениям заработало в Видновской гимназии

В Видновской гимназии в полную силу заработали все виды допобразования. Школьники могут выбрать по желанию кружки, секции, научные и творческие студии из целых 45 направлений.

Источник фото: телеканал «360»

Кто-то из учащихся ходит на внеурочные занятия дополнительного образования по биологии.

«К сожалению, не успевают. Школьный урок — 40 минут, очень узкий. Нужно разобрать огромный материал, который должен быть по программе. А внеурочная деятельность позволяет нашим гимназистам более детально это все разобрать», — отмечает учитель биологии Максим Тюжин.

Источник фото: телеканал «360»

В новом, недавно оборудованном компьютерном классе тоже заняты все места на внеклассных занятиях. Например, здесь ребята изучают безопасный интернет.

Источник фото: телеканал «360»

Удивительно, что ребята вместо того, чтобы идти гулять с друзьями после основной учебы, по своей воле возвращаются в школу. Или не уходят после уроков оттуда вовсе. Здесь есть все условия, чтобы сделать уроки, поесть — и продолжить свое образование.

Источник фото: телеканал «360»

«Я считаю, что образование — оно должно идти всегда. И тратить время на что-то иное я не вижу смысла. Эти развлечения можно отложить на потом», — делится ученик 9-го класса Константин Вержбицкий.

Источник фото: телеканал «360»

Всего в гимназии работает 45 направлений внеурочных занятий — студия вокального искусства, кружок хореографии, театральная студия и многие другие.

Источник фото: телеканал «360»

«Театральная студия „Браво“, школьная студия „Кураж“ — это для ребят постарше. Изостудия есть. В общем, мы охватываем допобразование полностью, все направления. Для того, чтобы наши дети гармонично развивались», — говорит заместитель директора по воспитательной работе Видновской гимназии Татьяна Бородина.

Источник фото: телеканал «360»

Родителям такой формат тоже максимально удобен — не надо возить детей на разные секции и занятия на другой конец города. Сейчас постепенно все подмосковные школы переходят на такой формат.