Подмосковье 10 января 2023, 13:05 Доплаты для медиков неотложной службы поликлиник ввели в Подмосковье

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Медики неотложной службы поликлиник Московской области будут получать ежемесячные доплаты. Нововведение начало действовать с 1 января 2023 года.

На неотложную помощь ложится огромная нагрузка: врачи, фельдшеры и медсестры оказывают помощь пациентам на дому, поэтому необходимо создать для них комфортные условия для работы.

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«Ранее мы закупили новые машины для неотложки, а с этого года ввели доплаты: врачам неотложной помощи — до 15 тыс. рублей, фельдшерам неотложной помощи и медсестрам участковым — до 10 тыс. рублей», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Она также отметила, что данное решение поможет привлечь новых специалистов и повысить престижность работы в неотложной службе.

Доплата выплачивается специалистам в составе заработной платы за фактически отработанное время, не более чем на 1 ставку. Специалистам, работающим на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, доплата не осуществляется.

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