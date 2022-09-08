Доплата к пенсии детям из Подмосковья сохранится при временном устройстве на работу | 360°

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Доплата к пенсии детям из Подмосковья сохранится при временном устройстве на работу

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Социальная доплата к пенсии детям из Подмосковья сохранится при их временном трудоустройстве. Закон приняли на заседании Мособлдумы.

Выплата будет начисляться до 23-летия инвалидам на очной форме обучения, а также несовершеннолетним, которым установлена страховая пенсия по случаю потери кормильца.

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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что трудоустройство позволит ребятам получить профессиональные навыки, но при этом они сохранят положенные доплаты.

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«Принятый закон предусматривает, что дети-инвалиды и дети, получающие пенсию по потере кормильца, будут продолжать получать региональную доплату, если устроятся на временную подработку по направлению службы занятости», — заявил он.

Брынцалов напомнил, что на эти доплаты в 2022 году выделили 7,3 миллиарда рублей. Сохранить ее смогут те, кто устроился на работу с конца апреля этого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил досрочно построить лицей с уклоном на IT и инженерию в Истре.

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