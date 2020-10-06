Ежемесячную доплату за классное руководство получили 35 тысяч учителей Подмосковья

Почти 35 тысяч педагогов из Подмосковья уже получили ежемесячную федеральную доплату, предусмотренную за классное руководство. Им перечислили по пять тысяч рублей.

При этом для классных руководителей сохранятся региональная надбавка, равная шести тысячам рублей. Это отметила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Так, классные руководители из Подмосковья с 1 сентября получают ежемесячно дополнительно 11 тысяч рублей Ирина Каклюгина.

Дополнительную федеральную выплату в стартовавшем учебном сезоне ввели по поручению президента Владимира Путина.

Ирина Каклюгина подчеркнула, что Подмосковье предусмотрело и другие способы поддержки преподавателей.

«Особый акцент мы делаем на поддержке молодых учителей. Так, есть „подъемные“ в размере 150 тысяч рублей — их выплачивают тем, кто только пришел к нам в школу после вуза или колледжа», — добавила она.

Молодые педагоги, впервые ставшие работать по специальности, получат доплату, равную шести тысячам рублей. Поддерживают учителей и по программе «Социальная ипотека».

Это уникальная программа, где за счет области специалист приобретает жилье, а ему остается выплатить только проценты по кредиту. В этом году мы вручили сертификаты 110 педагогам — это и учителя, и воспитатели Ирина Каклюгина.

Ирина Каклюгина добавила, что Подмосковье поддерживает и педагогов, которые подготовили стобалльников ЕГЭ и призеров Всероссийской олимпиады школьников.

«Им всем выплачивается по 100 тысяч рублей», — отметила она.

С этого года в Подмосковье началась реализация федерального проекта «Земский учитель». В малые города и села региона уже приехали работать 37 педагогов. Каждый получит по миллиону рублей.