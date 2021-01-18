18 января 2021, 18:14
Получателями ежемесячной доплаты стали более 223 тысяч пенсионеров Подмосковья
Свыше 223 тысяч одиноко проживающих пенсионеров из Подмосковья стали получателями ежемесячной доплаты в тысячу рублей. Она положена неработающим жителям в возрасте старше 65 лет.
Об этом сообщила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская. Такую меру поддержки ввели в регионе с мая 2020 года.
Выплата назначается автоматически. Никаких заявлений льготникам писать не нужно
Ирина Фаевская.
Она уточнила, что доплата приходит 223 633 пенсионерам. Если ее не назначили автоматически, потребуется обратиться с этим вопросом в управление социальной защиты населения по месту жительства. Необходима предварительная запись.
По словам Ирины Фаевской, сейчас в Московской области более 1,1 миллиона пенсионеров, достигших 65-летнего возраста.