Получателями ежемесячной доплаты стали более 223 тысяч пенсионеров Подмосковья

Об этом сообщила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская. Такую меру поддержки ввели в регионе с мая 2020 года.

Выплата назначается автоматически. Никаких заявлений льготникам писать не нужно Ирина Фаевская.

Она уточнила, что доплата приходит 223 633 пенсионерам. Если ее не назначили автоматически, потребуется обратиться с этим вопросом в управление социальной защиты населения по месту жительства. Необходима предварительная запись.

По словам Ирины Фаевской, сейчас в Московской области более 1,1 миллиона пенсионеров, достигших 65-летнего возраста.