Подмосковье 04 сентября 2022, 20:25 Поделиться Telegram

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Viber Коломна отпраздновала День города фестивалем духовых оркестров Фестиваль духовых оркестров провели в Коломне в День города РИА «Новости»

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Коломна на один день превратилась в музыкальную столицу Подмосковья. Здесь прошел фестиваль духовых оркестров.

На одной сцене выступили коллективы из Подмосковья, Рязанской и Калужской областей. Так музыканты поздравили город с днем рождения.

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«Всегда фестиваль собирает большое количество любителей и ценителей духовой музыки. Это не только профессиональные музыканты, но и это те, кто душой и сердцем, всем своим существом любит искусство», — рассказала директор МБУ «Коломенская филармония» Надежда Зубенина.

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Фестиваль прошел в Коломне уже в четвертый раз и снова собрал большое количество зрителей. Событие стало по-настоящему ярким. Перед местными жителями выступили более 300 участников музыкальных коллективов.

Со сцены прозвучали почти три десятка музыкальных произведений. Среди них и песня старого извозчика, и трек из «Розовой пантеры» и даже детская «Арам-зам-зам», знаменитые классические произведения, современная музыка и хиты советской эстрады.

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