Подмосковье 17 ноября 2023, 23:40 Школьникам Солнечногорска напомнили о правилах пожарной безопасности Фото: администрация Солнечногорска

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Ученики Алабушевской школы и «Лесных озер» в Солнечногорске поучаствовали в беседе-викторине на тему пожарной безопасности. Ее провел инспектор отделения профилактики пожаров.

Школьники учебного заведения «Лесные озера» разгадывали загадки, участвовали в тематических играх и по смотрели мультфильм о поведении при пожаре.

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«Такие мероприятия в школах округа проводятся регулярно. Основная их цель — формирование у детей осознанного и ответственного отношения к выполнению правил пожарной безопасности», — сообщил замглавы городского округа Николай Минаев.

Для учащихся Алабушевской школы провели экскурсию в пожарную часть. Ребятам показали комнату отдыха, диспетчерскую, гараж и познакомили со спецтехникой.

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