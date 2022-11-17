Подмосковье 17 ноября 2022, 10:24 Доноры сдали кровь для раненых военнослужащих в Истре

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Донорская акция прошла в Истре. Любой желающий мог сдать кровь для раненых военнослужащих, которые проходят лечение в госпитале недалеко от Красногорска.

Доноры сдали кровь, необходимую для медицинских учреждений Подмосковья. Среди них и госпиталь имени Вишневского, где сейчас находятся раненые солдаты.

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День донора начался с заполнения документов и прохождения контроля. Медсестры определяли группу крови и проверяли уровень гемоглобина.

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Затем врачи измерили давление, уточнили у пациентов все о болезнях и операциях. Не каждый желающий может стать донором, некоторых не допускают из-за проблем со здоровьем.

«Донорство должно быть безопасным для донора. И компоненты, которые мы готовим и которые переливаем пациентам, должны быть безопасны, поэтому все строится вокруг этого», — рассказал заведующий отделом заготовки крови Московского областного центра крови Сергей Демин.

Перед забором крови обязательно предлагают сладкий чай с печеньем. У каждого донора берут 450 миллилитров крови. На это уходит в среднем шесть минут. Собранную кровь проверяют на отсутствие инфекций, а после разделяют на компоненты.

Сдача крови не наносит никакого вреда организму человека, однако такие акции помогают обеспечить кровью всех нуждающихся в Подмосковье.

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