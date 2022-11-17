17 ноября 2022, 10:24
Доноры сдали кровь для раненых военнослужащих в Истре
Донорская акция прошла в Истре. Любой желающий мог сдать кровь для раненых военнослужащих, которые проходят лечение в госпитале недалеко от Красногорска.
Доноры сдали кровь, необходимую для медицинских учреждений Подмосковья. Среди них и госпиталь имени Вишневского, где сейчас находятся раненые солдаты.
Реклама
День донора начался с заполнения документов и прохождения контроля. Медсестры определяли группу крови и проверяли уровень гемоглобина.
Реклама
Затем врачи измерили давление, уточнили у пациентов все о болезнях и операциях. Не каждый желающий может стать донором, некоторых не допускают из-за проблем со здоровьем.
«Донорство должно быть безопасным для донора. И компоненты, которые мы готовим и которые переливаем пациентам, должны быть безопасны, поэтому все строится вокруг этого», — рассказал заведующий отделом заготовки крови Московского областного центра крови Сергей Демин.
Перед забором крови обязательно предлагают сладкий чай с печеньем. У каждого донора берут 450 миллилитров крови. На это уходит в среднем шесть минут. Собранную кровь проверяют на отсутствие инфекций, а после разделяют на компоненты.
Сдача крови не наносит никакого вреда организму человека, однако такие акции помогают обеспечить кровью всех нуждающихся в Подмосковье.
Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.
Больницы
Истра
Реклама
Реклама