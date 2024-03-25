Подмосковье 25 марта 2024, 16:05 Доноры сдали более 1,3 тонны крови в Подмосковье за выходные

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Московский областной центр крови, его филиалы и отделения переливания крови работали в выходные 23 и 24 марта. Медорганизации также увеличили время работы, чтобы принять всех желающих сдать кровь.

«Служба крови Московской области работала в усиленном режиме все выходные. Несмотря на то, что мы сразу заявили о достаточном запасе донорской крови и ее компонентов, огромное количество неравнодушных людей изъявило желание помочь пострадавшим в „Крокусе“ и сдать кровь», — сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

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По его словам, в выходные в Подмосковье работало 17 пунктов донорства, в которые за два дня обратились почти четыре тысячи добровольцев. Таким образом, удалось заготовить более 1,3 тонны крови.

Напомним, для удобства жителей Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 08:00 до 14:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье сделает упор на развитие сферы здравоохранения в 2024 году.

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