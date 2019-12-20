Доноры Реутова сдали свыше 140 литров крови с начала года

С начала 2019 года В Реутове доноры сдали свыше 140 литров крови. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

За год в Реутове провели несколько Дней донора. Участниками акций стали 313 человек, всего они сдали более 140 литров крови. Донорская кровь и ее компоненты поступили в медицинские организации Московской области, в том числе в перинатальные центры.

Перед сдачей крови все участники акции проходили экспресс-обследование и анкетирование. Чтобы подкрепить силы доноров работники пищеблока готовили для них сдобную выпечку и чай. Доноры проходили процедуру в специальном кресле. За 5-7 минут каждый из них мог сдать до 450 миллилитров крови.

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Благодаря современному медицинскому оборудованию и высококачественным расходным материалам, предоставленным сотрудниками Московской областной станции переливания крови, все доноры проходили процедуру быстро, безболезненно и безопасно.

Донорская кровь необходима для помощи пострадавшим в ДТП; пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами; новорожденным с различными патологиями, а также больным онкологией.