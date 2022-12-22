Подмосковье 22 декабря 2022, 11:22 Доноры Подмосковья сдали на 12% больше крови по сравнению с прошлым годом

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Почти 107 тысяч донаций крови произвели добровольцы из Подмосковья за 11 месяцев года. Это на 11,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Мы делаем все для того, чтобы донорам было удобно с нами взаимодействовать. Сдать кровь можно даже в выходные — Центр крови работает ежедневно. Проводим и выездные акции на предприятия, чтобы желающие могли сделать доброе дело, не отрываясь от работы», — рассказала главный врач подмосковного Центра крови Мария Аппалуп.

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Кровь доноров спасает жизни многим. Это и пострадавшие в ДТП, и травмированные. В этот же список входят тяжелобольные люди, которым необходимы регулярные переливания крови.

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Московский областной Центр крови принимает доноров без выходных с 8:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, 37А. Телефон: 8 495 305-77-00.

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