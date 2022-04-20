Доноры Подмосковья сдали 17 тысяч литров крови с начала года

Донорами крови в Подмосковье стали еще почти 24 тысячи человек с начала года. Полученный материал направляют в больницы и перинатальные центры.

Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, Подмосковье полностью обеспечено донорской кровью.

Большинство донаций крови выполняются на безвозмездной основе Светлана Стригункова.

Сегодня, 20 апреля, в России отмечается Национальный день донора. Те, кто посвятил себя этому в Подмосковье, сдали 16,9 тысячи литров крови с начала года.

Донорская кровь нужна новорожденным с патологиями, людям с ожогами и онкологическими заболеваниями, участникам ДТП и не только.

Московский областной центр крови принимает доноров с 8:00 до 14:00 и работает без выходных.

Сдать кровь можно по адресу: Москва, улица Металлургов, дом № 37А.

Портал учреждения: bloodcentr.ru. Телефон Координационного центра донорства крови: 8 (495) 305-77-00.