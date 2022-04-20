Доноры Подмосковья сдали 17 тысяч литров крови с начала года
Донорами крови в Подмосковье стали еще почти 24 тысячи человек с начала года. Полученный материал направляют в больницы и перинатальные центры.
Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, Подмосковье полностью обеспечено донорской кровью.
Большинство донаций крови выполняются на безвозмездной основе
Светлана Стригункова.
Сегодня, 20 апреля, в России отмечается Национальный день донора. Те, кто посвятил себя этому в Подмосковье, сдали 16,9 тысячи литров крови с начала года.
Донорская кровь нужна новорожденным с патологиями, людям с ожогами и онкологическими заболеваниями, участникам ДТП и не только.
Московский областной центр крови принимает доноров с 8:00 до 14:00 и работает без выходных.
Сдать кровь можно по адресу: Москва, улица Металлургов, дом № 37А.
Портал учреждения: bloodcentr.ru. Телефон Координационного центра донорства крови: 8 (495) 305-77-00.