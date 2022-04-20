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    20 апреля 2022, 11:18

    Доноры Подмосковья сдали 17 тысяч литров крови с начала года

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Донорами крови в Подмосковье стали еще почти 24 тысячи человек с начала года. Полученный материал направляют в больницы и перинатальные центры.

    Доноры Подмосковья сдали 17 тысяч литров крови с начала года | Изображение 1

    Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, Подмосковье полностью обеспечено донорской кровью.

    Большинство донаций крови выполняются на безвозмездной основе

    Светлана Стригункова.

    Сегодня, 20 апреля, в России отмечается Национальный день донора. Те, кто посвятил себя этому в Подмосковье, сдали 16,9 тысячи литров крови с начала года.

    Донорская кровь нужна новорожденным с патологиями, людям с ожогами и онкологическими заболеваниями, участникам ДТП и не только.

    Московский областной центр крови принимает доноров с 8:00 до 14:00 и работает без выходных.

    Сдать кровь можно по адресу: Москва, улица Металлургов, дом № 37А.

    Портал учреждения: bloodcentr.ru. Телефон Координационного центра донорства крови: 8 (495) 305-77-00.