Доноры из Истры пополнили областной банк крови на 13 литров

Тридцать доноров сдали кровь в Истре, благодаря чему удалось собрать около 13 литров биоматериала. Донорская акция в Истре проходит каждые 60 дней — именно столько времени требуется человеку для восстановления после сдачи крови. Проводят ее в молодежном центре «Мир».

Источник фото: телеканал «360»

Процедура занимает примерно 15 минут, на ней берут не более 450 миллилитров крови. Но перед тем, как попасть в донорское кресло, нужно пройти осмотр врача.

«Доноры Истры очень активны. Они с большим удовольствием приходят. Мы привозим кровь в Московский областной центр крови. Там ее перерабатывают на компоненты. Практически все медицинские организации Московской области мы снабжаем этой кровью», — рассказала врач-трансфузиолог Московского областного центра крови Светлана Кошелева.

Источник фото: телеканал «360»

В этот раз кровь сдали три десятка неравнодушных людей.

«Не страшно. Наоборот, я считаю, что нужно помогать людям, которые попадают в неприятную ситуацию, в беду. Очень рада, что в нашем районе проводятся такие мероприятия. С удовольствием посещаю их», — поделилась донор Екатерина Жукова.

После процедуры всех ждали приятные бонусы — сладкий чай с печеньем, денежная компенсация и два выходных. Но для доноров, конечно, главное не это, а то, что их кровь может спасти чью-то жизнь.