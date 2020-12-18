Жителям Подмосковья ответят на вопросы о донорстве крови на новой телефонной линии

Для этого в Подмосковье открыли Координационный центр по вопросам донорства крови. Он поможет повысить доступность и качество такой процедуры в регионе.

Позвонить операторам могут жители, волонтеры, организации. Это подчеркнула главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.

Это могут быть вопросы, связанные с режимом работы учреждений, организацией донорских акций или подготовкой к донации, в том числе плазмы с антителами к коронавирусу Мария Аппалуп.

Она отметила, что с начала года доноры помогли Подмосковью заготовить почти 60 тонн крови и ее компонентов. Она нужна больницам, перинатальным центрам и не только, ведь каждая капля может спасти жизнь.