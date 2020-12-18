18 декабря 2020, 19:04
Жителям Подмосковья ответят на вопросы о донорстве крови на новой телефонной линии
Жители Московской области могут задать свои вопросы о донорстве крови на новой телефонной линии. Звонки принимают круглосуточно. Связаться с диспетчерами в любое время удастся по номеру 8 (495) 305-77-00.
Для этого в Подмосковье открыли Координационный центр по вопросам донорства крови. Он поможет повысить доступность и качество такой процедуры в регионе.
Позвонить операторам могут жители, волонтеры, организации. Это подчеркнула главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.
Это могут быть вопросы, связанные с режимом работы учреждений, организацией донорских акций или подготовкой к донации, в том числе плазмы с антителами к коронавирусу
Мария Аппалуп.
Она отметила, что с начала года доноры помогли Подмосковью заготовить почти 60 тонн крови и ее компонентов. Она нужна больницам, перинатальным центрам и не только, ведь каждая капля может спасти жизнь.