Донорскую акцию провели на Истринской сыроварне Олега Сироты | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 20:08 Поделиться Telegram

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Viber Донорскую акцию провели на Истринской сыроварне Олега Сироты Телеканал «360»

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Благотворительный фонд «Сила веры» провел донорскую акцию «Капля жизни» на Истринской сыроварне Олега Сироты. Кровь сегодня сдали 47 человек.

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«Донорская кровь нужна всегда, и кровь — это такой компонент, такое вещество, которое еще не придумали, как создать искусственно. Только человек может сдать кровь и помочь другому человеку. Мы проводим акцию в пользу детского онкологического отделения города Балашихи, так как мы благотворительный фонд, это наши подопечные, но вообще, вся кровь идет в банк крови, и по требованию она идет туда, куда нужно», — сказала координатор донорских акций «Капля жизни» благотворительного фонда «Сила веры» Алена Сорокина.

Телеканал «360»

Олег Сирота не первый год помогает фонду «Сила веры». Он и предложил расширить географию донорских акций и пригласил к себе на сыроварню в Истру.

«Эта кровь очень скоро пойдет по венам наших дорогих детей, которых мы можем сейчас спасти. Последнее переливание крови, которое здесь было организовано, оно спасло одну жизнь одной маленькой девочки. И я думаю, что если мы сегодня все сдадим эту кровь, то одну или две жизни спасем», — отметил Олег Сирота.

Телеканал «360»

Второй год подряд донорами на сыроварне становится не только Олег Сирота, но и его сотрудники, они записались на донорскую акцию заранее. После процедуры все получают денежную компенсацию в размере 800 рублей и два выходных.

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