Подмосковье 01 апреля 2024, 20:47 Донорский светофор подмосковного Центра крови на прошедшей неделе снова стал «зеленым» Пресс-служба ГБУЗ МО "МОЦК"

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Московский областной центр крови опубликовал еженедельный актуальный донорский светофор. По результатам прошедшей недели потребность в биологическом материале полностью удовлетворена.

По словам заместителя главного врача по медицинской части Глеба Марнова, светофор снова стал полностью «зеленым».

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«Дорогие доноры, благодарим вас за оперативное включение в „изменение“ цветов донорского светофора. Вместе мы делаем большое дело — помогаем тем, кто не всегда просит о помощи», — сказал Марнов.

Он напомнил, что в Подмосковье работают филиалы центра. Каждый желающий может сдать кровь в Подольске, Орехово-Зуеве, Щелкове и Воскресенске.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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