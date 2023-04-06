Подмосковье 06 апреля 2023, 10:04 Донорская акция прошла в Мытищах

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Приуроченную к Национальному дню донора акцию по сбору крови провели в Мытищах. Заготовленные компоненты крови пойдут на нужды пациентов Мытищинской городской клинической больницы.

«За один раз доза у нас — 450 миллилитров. Плюс 30 миллилитров берется на анализы — это апробация донорской крови на инфекционные заболевания. Доза единая везде, одобрена Всемирной организацией здравоохранения и является физиологической, поэтому донор <…> прекрасно себя чувствует», — рассказала заведующая отделением переливания крови Людмила Дмитричева.

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После донации кровь делится на компоненты. Эритроциты помещают в холодильник, а плазму — в морозильную камеру. Тромбоциты хранят в аппарате, который обеспечивает комнатную температуру и постоянное помешивание.

Доноров с редкой группой крови вызывают отдельно, потому что срок ее хранения ограничен. Если в течение 42 дней пациент на переливание не поступил, кровь списывают. За последнее время количество нуждающихся в переливании возросло.

«Действительно, кровь остается востребованной. Нуждаются какие-то совершенно незнакомые люди, которых вы никогда, наверное, не увидите, но которых, возможно, спасете», — отметил председатель совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов.

Подобные акции проходят в округе регулярно. Стать донором могут все, кому исполнилось 18 лет, у кого нет противопоказаний к донорству и чей вес составляет более 50 килограммов. Подробную информацию можно получить на сайте Службы крови.

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