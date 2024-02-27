Подмосковье 27 февраля 2024, 09:29 Донорская акция прошла к 23 Февраля в Московском областном центре крови Пресс-служба ГБУЗ МО "МОЦК"

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Благотворительную донорскую акцию провели в подмосковном центре крови в честь Дня защитника Отечества. Мероприятие показало готовность жителей оказать помощь близким.

Как рассказала начальник отдела по связям с общественностью Елена Денисова, такие акции помогают укрепить здоровье и благополучие жителей, а также формируют культуру помощи ближним.

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«Пусть добрые дела и забота о нашем окружении станут неотъемлемой частью нашей жизни, помогая сделать мир лучше и добрее. Поддерживайте донорские акции и помогайте тем, кто нуждается в этом», — сказала она.

Стать донором может каждый желающий старше 18 лет, который прошел обследование специалистами службы крови.

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