Подмосковье 12 февраля 2024, 21:16 Доноров Подмосковья с первой отрицательной группой призвали сдать кровь

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Московский областной центр крови опубликовал актуальный донорский светофор. На сегодняшний день в регионе не хватает первой отрицательной группы крови.

Заместитель главного врача по медицинской части Глеб Марнов рассказал, что делать тем, чья группа крови окрашена в зеленый цвет на донорском светофоре.

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«Бывает так, что складывается особенно повышенная потребность в определенной группе крови, и тогда мы отражаем это в светофоре красным или желтым цветами. Донорам, чья группа светится зеленым цветом лучше воздержаться от донации крови», — указал врач.

Глеб Марнов Глеб Марнов добавил, что в случае посещения такими донорами службы крови, их материал передадут в банк длительного хранения.

Пресс-служба ГБУЗ МО "МОЦК" Пресс-служба ГБУЗ МО "МОЦК" Пресс-служба ГБУЗ МО "МОЦК"

Донором может стать каждый гражданин России или иностранец, прибывающий на законных основаниях в стране более одного года. Кроме того, сдать кровь могут лишь совершеннолетние. Перед процедурой потребуется прохождение обследования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Кроме того, он рассказал о строительстве новых больниц и обновлении действующих медицинских учреждений.

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