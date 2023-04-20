Подмосковье 20 апреля 2023, 10:23 Доноров крови в Подмосковье стало на 8,5% больше за год

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День донора крови отмечают в России 20 апреля. Он посвящен людям, сдающим кровь и ее компоненты. За прошлый год в Подмосковье количество доноров выросло на 8,5%.

«В Московской области ежегодно в переливании крови и ее компонентов нуждаются более 56 тысяч пациентов. Эту потребность полностью закрывает региональная Служба крови, благодаря развитому донорскому движению», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Число неравнодушных жителей растет. Так, с начала года кровь и ее компоненты сдали 25,7 тысячи жителей региона, что на две тысячи больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Важно, что в 98% случаев доноры сдают кровь безвозмездно. Мощное донорское движение Московской области нуждается в поддержке, регулярном развитии и объединении под одним началом», — рассказала главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.

Донорская кровь и ее компоненты необходимы во время операций, пациентам с онкологией, пострадавшим в ДТП и других чрезвычайных происшествиях, новорожденным с различными патологиями и другим пациентам.

Всю интересующую информацию можно узнать на сайте или по телефону координационного центра донорства крови: 8 (495) 305-77-00.

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