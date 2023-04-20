20 апреля 2023, 10:23
Доноров крови в Подмосковье стало на 8,5% больше за год
День донора крови отмечают в России 20 апреля. Он посвящен людям, сдающим кровь и ее компоненты. За прошлый год в Подмосковье количество доноров выросло на 8,5%.
«В Московской области ежегодно в переливании крови и ее компонентов нуждаются более 56 тысяч пациентов. Эту потребность полностью закрывает региональная Служба крови, благодаря развитому донорскому движению», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Число неравнодушных жителей растет. Так, с начала года кровь и ее компоненты сдали 25,7 тысячи жителей региона, что на две тысячи больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Важно, что в 98% случаев доноры сдают кровь безвозмездно. Мощное донорское движение Московской области нуждается в поддержке, регулярном развитии и объединении под одним началом», — рассказала главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.
Донорская кровь и ее компоненты необходимы во время операций, пациентам с онкологией, пострадавшим в ДТП и других чрезвычайных происшествиях, новорожденным с различными патологиями и другим пациентам.
Всю интересующую информацию можно узнать на сайте или по телефону координационного центра донорства крови: 8 (495) 305-77-00.
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