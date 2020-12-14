Более 44 тысяч человек стали донорами крови в Подмосковье с начала года

Доноры помогут людям, попавшим в ДТП, младенцам с патологиями, больным онкологией и многим другим. Это подчеркнула главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.

Потребность в донорской крови остается всегда — вне зависимости от погоды за окном или эпидемической обстановки. Мы благодарим всех доноров, продолжающих сдавать кровь и ее компоненты Мария Аппалуп.

Вместе с тем она отметила, что в Подмосковье рады каждому донору и приглашают их, чтобы спасти новые жизни.

Московская областная станция переливания крови работает с 8:00 до 14:00 без выходных по адресу: Москва, улица Металлургов, дом № 37А.