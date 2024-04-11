Подмосковье 11 апреля 2024, 21:21 Донорам Подмосковья объяснили порядок сдачи костного мозга Пресс-служба ГБУЗ МО "МОЦК"

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Донорам Подмосковья предоставили подробную информацию о донорстве костного мозга и гемопоэтических стволовых клетках. Об этом сообщили в Московском областном центре крови.

Московский областной центр крови совместно с «Центром передового опыта и технологий СФЕРА» создали раздел на портале «Доноры Подмосковья», посвященный сдаче костного мозга.

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Главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп подчеркнула, что на портале можно узнать всю информацию о донорстве костного мозга и гемопоэтических стволовых клетках.

С момента открытия рекрутингового центра Московского областного центра крови более 1,2 тысячи потенциальных доноров костного мозга были зарегистрированы в базе. Важно, чтобы все граждане знали о возможности стать донором костного мозга и были информированы обо всех аспектах этого процесса. Донорство костного мозга может спасти жизни людей, не нанося вреда самому донору.

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